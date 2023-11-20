أوهمها بالحب.. ضبط طالب بعد معاشرته زميلته برضاها في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الثاني الثانوى الزراعي ومقيم قرية التمد الحجر التابعة للمركز، وذلك بعد بلاغ من طالبة اتهمته بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج برضاها لارتباطها به عاطفيا ووعده لها بالزواج وبعد ارتكاب فعلته تهرب من الزواج منها ولم يفي بوعده.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مامور مركز شرطة السنبلاوين من "ن.م.إ.ا"،16 عاما، طالبة، بالصف الثاني الثانوي ومقيمة بإحدى قرى المركز بقيام "مجدى.ص.ح"،17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي ومقيم قرية التمد الحجر دائرة المركز بمعاشرتها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها برضاها، وذلك لوجود علاقة عاطفية بينهما ووعده لها بالزواج إلا انه لم يفي بوعده.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة وأبدى رغبته فى الزواج منها .

تحرر عن ذلك المحضر 11959 إداري مركز السنبلاوين، واخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.