الصحة الفلسطينية: خروج 63 مركز رعاية عن الخدمة وتدمير 60 سيارة إسعاف في غزة

كشف الدكتور أشرف القدرة، متحدث الصحة الفلسطينية، عن الوضع الصحي في قطاع غزة، موضحا أن هناك انهيارا في المنظومة الطبية بقطاع غزة إذ خرجت المستشفيات عن الخدمة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حصار إسرائيلي على المستشفى الإندونيسي بغزة، وخرج تماما عن الخدمة، ونحتاج إلى خروج الجرحى من قطاع غزة، وأن عدد قليل جدا من سيارات الإسعاف ما زال يعمل في قطاع غزة، بالإضافة إلى خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي، وخروج 63 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف في غزة.

وأشار إلى أن مستشفى كمال عدوان فقد ما لديه من وقود، وتوقف تماما عن العمل، بعد أن استقبل 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى استشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء الحصار الإسرائيلي، على المستشفى الإندونيسي بغزة، وأن عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج خارج غزة، يبلغ نحو 170 شخصا.