علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

أعلن الاتحاد الدولى لمحترفى الإسكواش "PSA"، التصنيف العالمى الجديد للمحترفين، والذى حافظ فيه على فرج على الصدارة.

حيث حافظ على فرج لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش هذا الإسبوع بعد تتوجيه أمس الأحد، ببطولة سنغافورة المفتوحة للإسكواش 2023، بينما حسم التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى سباق المركز الثالث لصالحه.

بينما تأخر الإنجليزى محمد الشوربجي للمركز الخامس بعد هزيمته فى ربع نهائي بطولة سنغافورة، وتقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع.

وجاء ترتيب التصنيف العالمى للإسكواش كالتالى:

1ـ علي فرج "وادى دجلة".

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ مصطفى عسل "الأهلى"

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

6ـ كريم عبد الجواد "زد"

7ـ مازن هشام "وادى دجلة"

8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

9ـ طارق مؤمن "نادى الجزيره"

10ـ الويلزي جويل مكين.