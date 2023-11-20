تحصين 20800 رأس ماشية في البحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، مدير المديرية، عن تحصين 20800 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتى انطلقت أمس الأحد الموافق 19 نوفمبر وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

تناشد المديرية، جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.