أعلنت اللجنة العليا لجائزة كتارا، فتح باب الترشح للدورة العاشرة من جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2024، وآخر موعد للمشاركة في 31 يناير 2024.

وجاءت فئات الترشح للجائزة على النحو التالي جائزة الرواية العربية المنشورة، جائزة الرواية العربية غير المنشورة، جائزة الدراسات (البحث والنقد الروائي)، وجائزة روايات الفتيان غير المنشورة، جائزة الرواية القطرية المنشورة، جائزة الرواية التاريخية غير المنشورة.

وتأتي مجالات الجائزة – للدورة العاشرة الفئة الأولى ـ الروايات العربية المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للفائزين من خلال مشاركتهم أو ترشيحات دور النشر، ويحصل فيها كل نص روائي منشور فائز على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموع الجوائز عن هذه الفئة 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثانية ـ الروايات العربية غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز للروايات التي لم تنشر، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الثالثة ـ الدراسات (البحث والنقد الروائي): تُقدم ثلاث جوائز للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 30 ألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 90 ألف دولار أمريكي.

الفئة الرابعة ـ روايات الفتيان غير المنشورة: تُقدم ثلاث جوائز لروايات الفتيان غير المنشورة، قيمة كل منها 15 آألف دولار أمريكي، ليصبح مجموعها 45 ألف دولار أمريكي.

الفئة الخامسة ـ الرواية القطرية المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية القطرية المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

الفئة السادسة ـ الرواية التاريخية غير المنشورة: تُقدم جائزة واحدة للرواية التاريخية غير المنشورة، قيمتها 30 ألف دولار أمريكي.

ستقوم لجنة جائزة كتارا للرواية العربية بتقديم المزايا التالية للروايات والدراسات الفائزة:

طباعة وتسويق الروايات الفائزة غير المنشورة.

ترجمة الروايات المنشورة وغير المنشورة الفائزة إلى الإنجليزية وطباعتها وتسويقها.

طباعة وتسويق الدراسات غير المنشورة الفائزة.

طباعة وتسويق روايات الفتيان غير المنشورة الفائزة.