أوكرانيا تثمن دعم مجلس الشيوخ الأمريكي

أعرب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين عن امتنانه لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على دعمهم الشامل والحزبي لأوكرانيا.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن كوستين التقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش وكريس كونز ومايك راوندز في هاليفاكس بكندا، على هامش منتدى هاليفاكس للأمن الدولي.

وقال كوستين "ندرك جميعًا أن العالم الحر يمر اليوم بمنعطف حرج، وعلينا أن نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى لوقف روسيا وضمان محاسبة نظام الكرملين بشكل كامل"، مضيفا أن هذا هو السبب في أن طلب التخصيص التكميلي الذي تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي لتمويل المزيد من المساعدة لأوكرانيا يعد أمرًا حيويًا حقًا.

وعبر عن تطلعه لدعم أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين في هذه المسألة الحاسمة، موضحا "لقد ناقشنا أيضًا المبادرات التشريعية الحاسمة في سعينا لتحقيق العدالة، وتشمل هذه القوانين قانون إعادة بناء الرخاء والفرص الاقتصادية الذي يهدف إلى مصادرة الأصول السيادية الروسية، والقرار الذي يدين اختطاف روسيا للأطفال الأوكرانيين، آملا أن يتلقوا الدعم في الكونجرس الأمريكي".

وبالإضافة إلى ذلك، استكشف المدعي العام الأوكراني وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إمكانية تقديم تشريع جديد لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في حالات احتجاز المدنيين المتصلة بالنزاع.