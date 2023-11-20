وزير الخارجية: هناك دول كبرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية الحالية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ولكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير خارجية الصين وانج يي، مع أعضاء الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية - الإسلامية، والتي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين وأمين التعاون الإسلامي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك دولًا كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية، مؤكدا أننا نتطلع لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين؛ من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.