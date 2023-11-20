محافظ الغربية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء أيمن الاطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، وذلك على هامش فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي يأتي بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع الوفد خطة التعاون المشترك بين المحافظة والأكاديمية في إطار برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز الاستفادة من البرنامج لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها، تماشيا مع رؤية الدولة وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكا أساسيا في مسيرة التنمية والبناء.

وأكد محافظ الغربية ، أن المرأة خلال ال 10 سنوات الأخيرة للجمهورية الجديدة، استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

وثمن المحافظ، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.