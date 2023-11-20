استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي ععلى المستشفى الإندونيسي في غزة

الإثنين 20/نوفمبر/2023 - 07:35 ص

استشهد ما لا يقل عن 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في شمالي غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه.

وأشارت الوكالة أن استهداف المستشفى تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطباء.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة أيضا.