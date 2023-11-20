العراق.. اعتقال 7 إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" فى 3 محافظات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الأحد، اعتقال سبعة عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى فى 3 محافظات.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "خلال عمليات نوعية ومنفصلة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد والأنبار وصلاح الدين)، واعتقال 7 عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاءي الفلوجة والشرقاط وناحية اللطيفية ومنطقة طريبيل"، مشيرة إلى أنه تم تسليم العناصر إلى الجهات المختصة.

يذكرأن قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت تدمير عدد من أوكار الإرهابيين خلال عمليات أمنية في محافظة نينوى.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية شرعت في عملية لتطهير المناطق ذات الاهتمام المشترك بين القوات الاتحادية وحرس إقليم كردستان العراق لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت عن تدمير عدد من أوكار الإرهابيين والعثور على عدد من العبوات الناسفة ومجموعة من الأسلحة حيث تم تدميرها.

وأكدت أن العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك وسد الثغرات وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية في أن يكون لها موطئ قدم في هذه المناطق المهمة.