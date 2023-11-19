تصفيات يورو 2024.. رونالدو يقود البرتغال في مواجهة أيسلندا الحاسمة

يواجه منتخب البرتغال مع نظيره الأيسلندي اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وتقام المباراة على ملعب "خوسيه الفالادي" في مدينة لشبونة البرتغالية، في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جونزالو إيناسيو، روبين دياز، جواو ماريو.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو بالينها، أوتافيو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس.

ويعد كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال وقائده، هو أبرز لاعب في التشكيل، حيث سجل 10 أهداف في تصفيات البطولة الحالية، ليحتل صدارة هدافي التصفيات.

ويسعى رونالدو إلى قيادة البرتغال إلى الفوز على أيسلندا وتحقيق العلامة الكاملة في التصفيات، حيث يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط عن سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.