خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل نظامًا مصرفيًا أكثر مرونة

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، على إعلان صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي لم يطلب التعويم بل طلب نظامًا مصرفيًا أكثر مرونا، مشيرًا إلى أن الدولار ليس موجود ، وتحول لمزاد، وحينما يتوافر سيعود لسعره.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن شروط النقد الدولي مثل "الواجب المدرسي"، والتعويم الكامل "كان خطأ".



وأشار إلى أنه كان لا بد من مراجعة للوضع الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي لم تتم، وفي سبتمبر ولم تتم، ولكن نتيجة تداعي الظروف والانشغال بالانتخابات، فمن الممكن أن يتم تأجيل هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن عملية المراجعة والتأجيل تكون من خلال الجانب المصري وليس الصندوق.



وواصل:" التعويم الكامل كان خطأ، وكان لا بد من الربط المرن وكنا بحاجة للاموال، ولذا يجب ربط عمليات التحريك المرن بمؤشرات واضحة".

