لليوم الثاني.. استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس مطروح غدًا الإثنين

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية غدًا الإثنين، نظرا للتوقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب.

وشهدت مدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، موجة من الطقس غير المستقر والتي تضرب شمال البلاد.

ونشطت الرياح الشمالية، والشمالية الغربية العكسية، والرياح، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على كافة الأنحاء مع تساقط الأمطار.

وأثرت حالة الطقس غير المستقر والرياح على تحركات المواطنين في عدة شوارع ميادين من مدينة مرسى مطروح.