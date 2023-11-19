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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة الشرطة المزيفة بعد سرقتهم نصف مليون جنيه من مهندس بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 3 أشخاص المتهمين بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغة من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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