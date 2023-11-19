تعليم الجيزة: تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تدريبًا بشأن «تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى» بقاعة الاجتماعات بالسعيدية.

واستهدف التدريب جميع الإدارات التعليمية بالجيزة بفئات (مدير مدرسة - معلم - أخصائى اجتماعى - رئيس مجلس أمناء إدارة - أمين اتحاد طلاب إدارة)، حيث يتم التدريب على ثلاثة أيام ( الأحد - الإثنين - الثلاثاء 19,20,21 ).

وحرص أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على إلقاء كلمة للمتدربين حثهم فيها على ضرورة التوعية لأبنائنا الطلاب بالتعرف على المشروعات القومية التى تقوم بها القيادة السياسية وتطوير البنية الأساسية ليعلم الجميع كم الإنجازات التى تقام فى مصر لتنمية الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح أن تماسك الجبهة الداخلية هي مصر قوة الدولة المصرية وأوضح كم التحديات التي تواجه الوطن داخليا وخارجيا.

عرض حث الجميع علي التحاور مع أبنائنا الطلاب لتوضيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لحرب الشائعات وتأثير السوشيال ميديا في سلوك ابنائنا الطلاب وعلي هذا تم تكثيف الندوات والمحاضرات من خلال التربية الاجتماعية والتربية النفسية لتعديل السلوك.

جاء ذلك تفعيلا لدور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب فى ضوء التحول الرقمى بناء الإنسان المصرى المتوازن الذى يتمتع بالوعى المجتمعى وقيم المواطنة ليسهم فى بناء وطنه وتنمية مجتمعه وتلبية متطلبات التنمية المستدامة والتى تتطلب مواطنين مدركين لمسئولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومواجهة التحديات التى يفرضها التحول الرقمى والتى تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوچيا بمسئولية ووعى فإن الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.