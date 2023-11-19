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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لتخفيف العبء على أولياء الأمور.. تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمدارس الدقهلية

ناصر شعبان - وكيل
ناصر شعبان - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اجتماعا موسعا مع مديرى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بقاعة الاجتماعات  بحضور شعبان سلطان، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومسعد الغريب، الموجه الاول، و الموجهين الماليين.
واكد ناصر على الاهتمام بالمتابعة لمجموعات الدعم المدرسي داخل الإدارات والمدارس وذلك لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور حرصا على المشاركه الفعاله 
كما أكد ناصر، على المتابعه المستمره للإدارات والمدارس للوحدات المنتجة وفصول الخدمات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة سد العجز واتخاذ كافة الوسائل من خلال الاستفادة  بالموارد المتاحة 
وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعمل التوجيه المالى فى المرحلة الحالية مطالبا بمزيدا من الجهد حرصا على التحول الرقمي واتخاذ كافه الاجراءات.

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وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة.. صور

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