وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة.. صور

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة بحضور هانى عنتر وكيل المديرية، واسماء فودة مدير التعليم الخاص بالمديرية بقاعة الاجتماعات بالمديرية، وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

وأشار شعبان خلال الاجتماع، إلى أن التعليم العام والتعليم الخاص وجهان لعملة واحدة، والتعليم الخاص يرفع عبئًا لا بأس به عن كاهل الدولة، مؤكدا عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر.

واستمع وكيل الوزارة، إلى الحضور الذين عرضوا المشاكل التي تواجه مدارسهم، وتم النقاش والحوار في كيفية حلها.

وأكد شعبان، على ممثلى المدارس بضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص والحرص على سداد مستحقات الدولة والعاملين بها.

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