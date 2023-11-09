ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة.. صور

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة بحضور هانى عنتر وكيل المديرية، واسماء فودة مدير التعليم الخاص بالمديرية بقاعة الاجتماعات  بالمديرية، وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.
وأشار شعبان خلال الاجتماع، إلى أن التعليم العام والتعليم الخاص وجهان لعملة واحدة، والتعليم الخاص يرفع عبئًا لا بأس به عن كاهل الدولة، مؤكدا عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر.
واستمع وكيل الوزارة، إلى الحضور الذين عرضوا المشاكل التي تواجه مدارسهم، وتم النقاش والحوار في كيفية حلها.
 وأكد  شعبان، على ممثلى المدارس بضرورة الإلتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص والحرص على سداد مستحقات الدولة والعاملين بها.

FB_IMG_1699523002775
FB_IMG_1699523002775
FB_IMG_1699523001257
FB_IMG_1699523001257
FB_IMG_1699522994423
FB_IMG_1699522994423
FB_IMG_1699523004273
FB_IMG_1699523004273
FB_IMG_1699522999792
FB_IMG_1699522999792
FB_IMG_1699522998144
FB_IMG_1699522998144
التربية والتعليم الدقهلية تعليم الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم التعليم الخاص