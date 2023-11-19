مباحث الدقهلية تكثف جهودها لكشف غموض إتلاف 6 ماكينات صراف آلي بالمنصورة

كلف اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة لكشف غموض قيام مجهول بإتلاف عدد من ماكينات الصراف الآلي ATM بنطاق شارع الجيش والجمهورية عن طريق الطرق باستخدام أداة صلبة وإتلاف شاشتها مما تسبب فى توقفها عن العمل.

وذلك بعد بلاغ من محامي وكيلا عن رئيس البنك الزراعي المصري بإكتشاف إدارة البنك إتلاف 6 ماكينات صراف آلي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة من "مدحت محمد أمين"،41 عاما، محامي حر، وكيلا عن رئيس البنك الزراعي بالدقهلية، تضرر موكله من وجود تلفيات بعدد 6 ماكينات صراف آلي ATM وعددهم 4 ماكينات بشارع الجيش و2 شارع الجمهورية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وتحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وملابساته والمتسبب فى إتلاف الماكينات ودوافعه.

تحرر عن ذلك المحضر 12727 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على جهات التحقيق، التي كلفت بسرعة ضبط المتورط فى ارتكاب الواقعة.