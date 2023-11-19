اصطدام تريلا بعدد من المحلات والمنازل فى الدقهلية

شهد طريق (أجا- المنصورة) حادث مروع إثر اصطدام سيارة نقل بعدد من المنازل وواجهات المحلات أمام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية فى ظل موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة منذ صباح اليوم واختلال عجلة القيادة فى يد السائق دون وقوع وفيات أو إصابات جراء الحادث.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مامور مركز شرطة المنصورة،بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بعدد من المنازل وواجهات المحلات بطريق (أجا - المنصورة).

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري الى مكان البلاغ بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل "تريلا" بعدد 4 محلات ومنزل مجاور للطريق .

وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة الهطول الكثيف للأمطار و موجة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة الدقهلية منذ صباح اليوم.

وتمكن عدد من أهالي قرية نقيطة من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى وذلك بعد توقفها نتيجة الحادث .

يذكر أن محافظة الدقهلية تعرضت لسقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء .

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.