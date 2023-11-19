ضبط عنصر إجرامي بحوزته 78 طربة حشيش بطنطا

تمكنت مباحث قسم شرطة أول طنطا،بمحافظة الغربية، من القبض على عنصر إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا، بمعاونة النقيبان يوسف خالد و محمد الشرقاوي معاوني مباحث القسم، من القبض على (ا. ابو شتيه) حال تواجده بنطاق دائرة القسم بمنطقة الطريق السريع (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) وبحوزته 78 فرش حشيش وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات البيع.

تم اقتياد المتهم لديوان عام قسم أول طنطا وتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.