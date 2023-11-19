«قناوي» يصرخ.. أبنائي يبحثون عن العلاج والأمل الأخير للعلاج في يد رئيس الوزراء

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 05:17 م

بدأ قناوي حديثه بعبارة بليغة، تعبر عن اليأس الذي يشعر به بعد أن عجز عن إيجاد علاج لابنيه محمد وأحمد."عندما يعجز الرجال عن الحلول، تضيق عليهم الدنيا بما رحبت"، كلما حاول جاهدًا، كلما ابتعد الحل أكثر. فقد بحث في كل أنحاء العالم، وذهب إلى أشهر الأطباء، ولكن كل المحاولات كانت فاشلة.

ويقول “قناوي”: « أصل الليل بالنهار وأنا أدعي الله من أجل شفاء الطفلين، فعقابهما في الأرض أن أبيهما رجل فقير لا يقوى على علاجهما، فهو يعجز عن تحمل تكلفة السفر للخارج، ولا يمتلك من يقدم له يد العون ويساعدني» كانت بداية حديث الأب قناوي المقيم بمحافظة قنا، والد أحمد ومحمد، طفلان يعانيان من ضمور في العضلات منذ سنوات، بينما لا أحد يمد يد العون.

وأضاف: توجهت لجميع المستشفيات الحكومية الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، والجميع أقر بمعانتهما “ضمور العضلات" والرد العلاج مكلف، فكان من الصعب تحمل التكلفة، لا أريد من الدنيا سوى علاج الطفليين، وأصبح أملي الأخير هو التوجه بصرخة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن ينظر إليهما بعين الأب ويمد لهما يد المساعدة وتتبنى الدولة علاجهما رحمة بهما وبي.