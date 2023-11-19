تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. شوط أول سلبى بين الجزائر وموزمبيق

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الجزائري الذي يحل ضيفاً على نظيره موزمبيق، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " دو زيمبيتو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، إلا ان الفريقان فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أى أهداف.

ويقع المنتخبان فى المجموعة السابعة التى يحتل صدارتها المنتخب الجزائرى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق موزمبيق المركز الوصافة بنفس عدد النقاط.