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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. شوط أول سلبى بين الجزائر وموزمبيق

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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انتهى الشوط الأول بين المنتخب الجزائري الذي يحل ضيفاً على نظيره موزمبيق، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " دو زيمبيتو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، إلا ان الفريقان فشلا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أى أهداف.
ويقع المنتخبان فى المجموعة السابعة التى يحتل صدارتها المنتخب الجزائرى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق موزمبيق المركز الوصافة بنفس عدد النقاط.

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 كأس العالم 2026 المنتخب الجزائرى موزمبيق
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