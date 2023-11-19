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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل انتحل صفة موظف بريد بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام عاطل  بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه من حساب موظف عقب إيهامه بأنه موظف بالبريد المصري بمدينة 6 أكتوبر، وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف يفيد بتلقيه اتصالا من أحد الأشخاص ادعى كونه موظف بالبريد المصري وطلب تحديث بياناته، وعقب ذلك فوجئ بسحب مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه من حسابه، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بمدينة أكتوبر وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عاطل انتحل صفة موظف بريد أكتوبر
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