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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة مليون جنيه في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت اجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة سرقة أكثر من مليون جنيه من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المبلغ المسروق بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "سائق ، مرافقه، مقيمان بالبحيرة" بأنه حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما مليون و170ألف جنيه وسيرهما بدائرة القسم فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا بإستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "المبلغ المالى المستولى عليه، سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية" وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث إستغل أحدهم عمله بالشركة "محاسب" وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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