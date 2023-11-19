خلال CAIRO ICT.. أورنچ مصر تكشف عن استراتيجيتها لعام 2024

كشف هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اورنچ مصر للاتصالات، عن أولويات وخطة الشركة الاستراتيجية للعام 2024، حيث تركز الاستراتيجية بشكل رئيسي على تعزيز الخدمات والحلول في مجالات الدفع الرقمي والمدن الذكية. وأكد مهران التزام الشركة بتحقيق أهداف بيئية تهدف إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.

وأشار مهران إلى التركيز على دعم الطفرة التي حققتها الشركة في الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وتعزيز مكانتها كمزود شامل لخدمات التكنولوجيا في السوق المصرية. وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة في حلول البيانات والخدمات الرقمية والبنية التحتية الذكية.

وفيما يتعلق بمفهوم المدن الذكية، أوضح مهران أنها هي المستقبل الذي سيسود على المجتمعات، مشيراً إلى أن مصر تظهر استعدادًا أكبر لتطبيقها بفضل رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي. وأشار إلى أن المدن الذكية تعتبر الحلا الأمثل لتحسين الكفاءة وترشيد الطاقة وتقليل تكاليف تشغيل المجتمعات العمرانية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مهران توجيه الشركة نحو دعم المجتمع المحلي من خلال مبادرات تعليمية وصحية ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم الدعم للمرأة والفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكد مهران على الدور البارز الذي تلعبه الشركة في تقديم خدمات Triple Play في المجتمعات السكنية، مشيراً إلى تعاقدات الشركة مع مجموعة من المطورين العقاريين الرائدين في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بمشاركة الشركة في معرض ومؤتمر كايرو آى سي تي 2023، أعلن مهران أن الشركة ستقدم مجموعة واسعة من أحدث حلولها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي والمدن الذكية، إضافة إلى استعراض مشروعاتها الابتكارية.

وفيما يتعلق بتحريك أسعار خدمات المحمول، أوضح مهران أن الشركة تواجه تحديات من تكاليف ارتفاع الدولار والوقود، وقد قدمت طلبًا لزيادة أسعار خدماتها لتعويض التكاليف المتزايدة، متوقعة استجابة من "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" قريبًا.

في الختام، أكد مهران أن قطاع الاتصالات في مصر يواجه تحديات تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكنه أشار إلى وجود فرص نمو كبيرة في مجالات خدمات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.