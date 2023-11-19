إعلام اسرائيلي: بنيامين نتنياهو ينوي توسيع نطاق وحدود الحرب

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنوي توسيع نطاق وحدود الحرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد قال إن إسرائيل لن تتوقف عن مهمة إعادة المحتجزين، ولن تتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل، وينبغي ألا نشير إلى ما يُقال كل يوم عني في شاشات التلفزة، وقلنا إننا لن نقدم الوقود لحماس وهذا ما تم، واستجبنا لطلب أمريكي بإدخال الوقود للسيطرة على الأمراض، لأن هذا يهددنا أيضًا.

وأوضح نتنياهو: أن الولايات المتحدة والعالم تمارس ضغوطًا عظيمة على إسرائيل، لكن تل أبيب تصدها وستواصل الحرب.