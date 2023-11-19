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الأحد 19 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: ٢,٨مليون مواطن تقدموا بطلبات التصالح وفقا للقانون القديم و٤٪ فقط تم قبولهم

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
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قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، إنه تقدم 2.8 مليون مواطن للتصالح في القانون القديم رقم 4 لسنة 2019، وبعد مرور 4 سنوات لم يتم التصالح الإ في 4% فقط.

 وأشار  خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الحكومة بشان التصالح في مخالفات البناء ، إننا هنا لا نريد أن نحسن نسبة الـ4% فقط بل نريد أن تقفل كل هذه المخالفات ووان القانون الجديد به تحسن كبير.

وأكد وكيل لجنة القوي العاملة، أن في أحد المواد بدفع 3 أضعاف للتصالح يمثل عبء علي المواطنين.    

النائب إيهاب منصور مجلس النواب قانون التصالح عاجل
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