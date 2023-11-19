برلماني: ٢,٨مليون مواطن تقدموا بطلبات التصالح وفقا للقانون القديم و٤٪ فقط تم قبولهم

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، إنه تقدم 2.8 مليون مواطن للتصالح في القانون القديم رقم 4 لسنة 2019، وبعد مرور 4 سنوات لم يتم التصالح الإ في 4% فقط.

وأشار خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون الحكومة بشان التصالح في مخالفات البناء ، إننا هنا لا نريد أن نحسن نسبة الـ4% فقط بل نريد أن تقفل كل هذه المخالفات ووان القانون الجديد به تحسن كبير.

وأكد وكيل لجنة القوي العاملة، أن في أحد المواد بدفع 3 أضعاف للتصالح يمثل عبء علي المواطنين.