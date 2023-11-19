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الأحد 19 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بنمو 100%.. صافي أرباح «aiBANK» يرتفع لـ 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي aiBANK
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كشفت المؤشرات المالية لبنك الاستثمار العربي aiBANK عن تحقيق نموا قويا  بنهاية سبتمبر 2023 حيث سجلت صافي الأرباح 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%.

وارتفعت قروض الأفراد ببنك الاستثمار العربي aiBANK بنحو 27% لتسجل 6.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، كما نمت إجمالي ودائع العملاء بمعدل 10% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، وفقا لنتائج أعمال البنك.

وحقق البنك صافي أرباح بعد ضرائب الدخل بقيمة 801.3 مليون جنيه خلال الـ9 اشهر الأولى من 2023، محققة معدل نمو 100% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليار جنيه بنمو 41%، وسجل صافي الأرباح التشغيلية 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 58%.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 16%، وبلغت قروض الشركات 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 13% لتسجل 62.6 مليار جنيه، وبلغت إجمالي حقوق الملكية بالبنك 6.1 مليار جنيه بنمو 15%.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بالبنك 16.01% ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 85 ماكينة، وعدد الفروع إلى 33 فرعا بنهاية سبتمبر الماضي.

aiBANK بنك الاستثمار العربي نتائج اعمال بنك aiBANK
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