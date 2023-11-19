بنمو 100%.. صافي أرباح «aiBANK» يرتفع لـ 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر

كشفت المؤشرات المالية لبنك الاستثمار العربي aiBANK عن تحقيق نموا قويا بنهاية سبتمبر 2023 حيث سجلت صافي الأرباح 801.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 100%.

وارتفعت قروض الأفراد ببنك الاستثمار العربي aiBANK بنحو 27% لتسجل 6.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، كما نمت إجمالي ودائع العملاء بمعدل 10% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، وفقا لنتائج أعمال البنك.

وحقق البنك صافي أرباح بعد ضرائب الدخل بقيمة 801.3 مليون جنيه خلال الـ9 اشهر الأولى من 2023، محققة معدل نمو 100% عن نفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العائد 1.8 مليار جنيه بنمو 41%، وسجل صافي الأرباح التشغيلية 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 58%.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 16%، وبلغت قروض الشركات 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 13% لتسجل 62.6 مليار جنيه، وبلغت إجمالي حقوق الملكية بالبنك 6.1 مليار جنيه بنمو 15%.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بالبنك 16.01% ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 85 ماكينة، وعدد الفروع إلى 33 فرعا بنهاية سبتمبر الماضي.