منتخب الناشئات يواجه الكونغو اليوم في تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب الناشئات بقيادة محمد كمال، اليوم الأحد، نظيره الكونغو برازافيل باستاد الإسكندرية، فى إياب الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل فى كولومبيا.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما فى الكونغو قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وخاض المنتخب خلال الأيام الماضية تدريبات اشتملت على بعض الجمل الفنية والخططية التى يسعى الجهاز الفنى لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة.



واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلاً من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

