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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفتتح مشواره في دوري رجال الطائرة بالفوز على المقاولون 3/0

يد الأهلي
يد الأهلي
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حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بنتيجة 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

أقيمت المباراة على صالة نادي المقاولون العرب، وجاءت نتيجة الأشواط : 25/16 25/6 25/18.


كان دوري رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 قد انطلق اليوم السبت ، حيث استهل الزمالك مشواره بالبطولة بالفوز على ألعاب دمنهور بنتيجة 3/0.


تم تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

الداخلية دوري رجال الكرة الطائرة الأهلى