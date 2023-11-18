حملة فريد زهران: هدفنا الاصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين

قال بسام الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا نحتاج التغيير، إذ إن الجميع متضرر من الوضع الاقتصادي الذي ترتب على السياسات الخاطئة.

وأوضح: الصواف خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم الازمة الاقتصادية والغلاء الذي نعاني منه جميعا سببه سياسات خاطئة وعدم ترتيب الاولويات وعدم وضع مصلحة المواطن على رأس هذه الاولويات.

وتابع المرشح فريد زهران اكثر ما يهمه هو المواطن المصري، لديه برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي هدفه الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، وهناك عدد من الاجراءات العاجلة التي سيتخذها فريد زهران عندما يصبح رئيسًا للجمهورية هدفها الاصلاح الاقتصادي وتحسين حال المواطن.



واختتم الصواف كلمته قائلًا: شرف لي ان أكون جنديًا من جنود حملة فريد زهران