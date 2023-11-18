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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبوظبي تدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرستين في قطاع غزة

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية
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أدانت الإمارات، اليوم السبت، بـ"أشد العبارات" قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة تل الزعتر و"الهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إدانة واستنكار القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات اللاإنسانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مشددة رفض الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وأضافت الوزارة أن "الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق".

غزة الامارات الاحتلال الإسرائيلي الفاخورة تل الزعتر الأونروا