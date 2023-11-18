مصرع طفلة صدمها جرار تابع لشركة مياه الشرب بالمنزلة

لقيت طفلة مصرعها دهسا اسفل عجلات جرار تابع لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية، وجري التحفظ علي الجرار والسائق المتسبب بالحادث ونقلت الجثة الي مشرحة مستشفي المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بشارع وسط البندر بمدينة المنزلة بمصرع طفلة اسفل عجلات جرار .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة وسيارة الإسعاف الي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة "رودينا محمد بركات"،، 9 أعوام تلميذه بالصف الرابع الإبتدائي، دهسًا اسفل عجلات جرار تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنزلة.

جري التحفظ على الجرار والسائق بمعرفة ضباط المباحث ونقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.