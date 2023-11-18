السلطات الإسرائيلية تقمع مسيرة مناهضة للحرب ضد غزة في تل أبيب

قمعت السلطات الإسرائيلية مسيرة نظمها مواطنون إسرائيليون في تل أبيب ضد الحرب في قطاع غزة، حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين، كما تم اللجوء إلى شرطة الخيالة لتسهيل لجمهم لمعارضتهم الحرب ضد غزة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وترتفع الأصوات في إسرائيل يوما بعد يوم وتتعالى ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.

كما يطالب أهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، حكومة بلادهم ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إعادة المحتجزين في غزة.

ونظم أهالي المحتجزين في الفترة الماضية العديد من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية لعدة أيام أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي للضغط على حكومته في قرار العملية البرية في القطاع وتسهيل صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين تضمن إعادة المحتجزين منذ 7 من الشهر الماضي.