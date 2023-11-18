ads
السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفاصيل شخصية هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة"

الفنانة هاجر الشرنوبي
الفنانة هاجر الشرنوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة" الذي يجسد بطولته الفنان شريف سلامة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتجسد هاجر الشرنوبي في المسلسل شخصية مروة، وهي زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ويواصل أبطال العمل خلال الفترة الحالية تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "العودة" وذلك للانتهاء من تصويره حتى يصبح جاهزا للعرض في الموعد المحدد له.

مسلسل "العودة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.

هاجر الشرنوبي مسلسل العودة