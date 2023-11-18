تفاصيل شخصية هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة"

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة" الذي يجسد بطولته الفنان شريف سلامة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتجسد هاجر الشرنوبي في المسلسل شخصية مروة، وهي زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ويواصل أبطال العمل خلال الفترة الحالية تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "العودة" وذلك للانتهاء من تصويره حتى يصبح جاهزا للعرض في الموعد المحدد له.

مسلسل "العودة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.

ويشارك في مسلسل العودة مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، ولاء الشريف، عصام السقا، حمزة العيلي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.