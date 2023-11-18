رئيس شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر في المخازن.. والتجار سبب الأزمة

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر غير التمويني، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال"، على قناة "المحور"، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود.

وتابع قائلًا :" السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة".

وأشار إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها ، وخاصة أن السعر الحالي "مش طبيعي"، مضيفًا أن الوزارة تعاقد على 200 ألف طن سيدخوا خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير القادم.

وشدد على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.