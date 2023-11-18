محافظ القليوبية يتابع حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية والبناء المخالف

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الشبت سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمُتابعة انتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف.

وتمكنت الحملة اليوم بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من تنفيذ عدد 53 حالة إزالة على مساحة فدان و23 قيراط و9 سهم، كما تمت إزالة عدد 30 حالة بناء مخالف على مساحة 6136م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأوضح محافظ القليوبية، أن أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر وحتى اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر من إزالة عدد ( 865 حالة) على مساحة (49 فدان)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (380) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (50219م2) وجرى تحرير عدد (379) محضر للمخالفين ( مباني/زراعة).

وشدد "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين إحترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).