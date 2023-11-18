محافظ أسوان يتابع استعدادات بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع اعتباراً من غد الأحد .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة ، وبما يساهم فى توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان .

وكشف الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى أن جميع الوحدات البيطرية أستعدت لفعاليات الحملة القومية ، بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية بالقرى والنجوع والمناطق النائية ، لافتاً إلى أنه بدعم من محافظ أسوان شهدت القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية نجاحاً كبيراً والتي تم تنظيمها من معهد تناسليات الهرم بالجيزة ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بالإشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجارى .

وأوضح الدكتور مدحت رمزى أن فعاليات القافلة أثمرت عن فحص وعلاج وتحصين 4170 حيوانًا لدى 2841 مستفيدًا، وأيضًا تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان "المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة"، علاوة على تدريب 27 من الأطباء البيطريين، مؤكدًا أن التنسيق المسبق الجيد لاستقدام هذه القافلة أسهم فى حشد الكثير من المربين للاستفادة من هذه الحملات الفعالة والجادة.

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