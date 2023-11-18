حملة مكبرة لضبط مخالفات عربات الحنطور بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بالشوارع الداخلية والطرق الرئيسية بمدينة أسوان توجيهاته بتنظيم حملات مكثفة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل .

وتنفيذاً لهذه التوجيهات تم اليوم القيام بحملة مكبرة علي عربات الحنطور برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة ، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، وشرطة المرافق وشرطة المرور ، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد حسين وعلاء ممدوح ، فضلاً عن رئيس حى غرب سحر مصطفى أسفرت عن مصادرة ١٥شلته ركوب مع التحفظ على 3 سائقين حنطور بقسم المرافق .

كما أمر محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة ، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها ، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية .

مشدداً على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات .

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