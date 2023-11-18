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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لضبط مخالفات عربات الحنطور بأسوان

حملة مكبرة علي عربات
حملة مكبرة علي عربات الحنطور بأسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عقب قيامه بجولة ميدانية مفاجئة بالشوارع الداخلية والطرق الرئيسية بمدينة أسوان توجيهاته بتنظيم حملات مكثفة لإعادة الإنضباط لعربات الحنطور ومركبات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل .

وتنفيذاً لهذه التوجيهات تم اليوم القيام بحملة مكبرة علي عربات الحنطور برئاسة العميد أحمد عز مدير عام الأمن بالمحافظة ، وبمشاركة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، وشرطة المرافق وشرطة المرور ، بالإضافة إلى نواب رئيس مركز ومدينة أسوان محمد حسين وعلاء ممدوح ، فضلاً عن رئيس حى غرب سحر مصطفى أسفرت عن مصادرة  ١٥شلته ركوب مع التحفظ على 3 سائقين حنطور بقسم المرافق  .

كما أمر محافظ أسوان بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى أحصنة أو دواب يتم ضبطها ، ومنع التراكى لعربات الحنطور على كورنيش النيل ، وإلزامهم بالمواعيد والتوقيتات التى تحددها الشركات السياحية المنظمة ، وهو الذى يتزامن مع تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والتروسيكل والموتوسيكل وغيرها ، علاوة على الحد من مواقف السيرفيس العشوائية .

مشدداً على أهمية تكثيف الزراعات والمسطحات الخضراء ورى الأشجار سواء بطريق كورنيش النيل أو الشوارع الداخلية أو الحدائق العامة والمتنزهات .

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تشديد الرقابة جولة ميدانية مفاجئة شرطة المرافق عربات الحنطور عربات التوك توك والتروسيكل أخبار محافظة أسوان