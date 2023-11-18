غدًا.. إطلاق برنامج “تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة”

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، لافتًا إلى أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية.

وأعلن وزير التعليم، أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ للوقوف على الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي، وتنفيذ المهام والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.