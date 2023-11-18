القبض على موظف البريد المزيف بأكتوبر بعد سرقته مبلغ مالي من حساب موظف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه من حساب موظف عقب إيهامه بأنه موظف بالبريد المصري بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظف يفيد بتلقيه اتصالا من أحد الأشخاص ادعى كونه موظف بالبريد المصري وطلب تحديث بياناته، وعقب ذلك فوجئ بسحب مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه من حسابه، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى هوية المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بمدينة أكتوبر وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.