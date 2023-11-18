إقلاع الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

السبت 18/نوفمبر/2023 - 12:37 م

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ11، مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، تشمل مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طنًا، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت - أن ذلك يأتي ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لدعم غزة، قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، صباح اليوم، متجهة إلى مطار العريش الدولي.