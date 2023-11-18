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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

آبل تعتزم تبني نظاما لتحسين تبادل الرسائل بين آيفون وأندرويد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تخطط شركة أبل عملاق التكنولوجيا لتبني معيار رسائل، حيث تتيح الرسائل النصية بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، تجربة أفضل.

وأكدت أبل إنها ستتبنى خدمات التواصل الغني "في وقت لاحق من العام المقبل"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وتعتبر خدمات التواصل القوى معيارا صناعيا للمراسلة ويسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال صور ومقاطع فيديو عالية الجودة والدردشة، عبر شبكة "واي فاي"، بالإضافة إلى بيانات الهاتف المحمول ويمكن المستخدمين من معرفة وقت قراءة الرسائل، وهي مجموعة من الخصائص غير موجودة حاليا، أو لا تعمل بنفس المعيار عند تبادل الرسائل بين هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.
وحتى الآن، كانت شركة أبل تركز على نظام الرسائل الخاص بها "آي ماسيج" الذي يسمح بالتواصل السلس بين الأجهزة آيفون.

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