القبض على مسجلي خطر سرقا كابلات كهرباء من برج شركة ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين "لهما معلومات جنائية" المتهمين بسرقة عدد من الكابلات الكهربائية خاصة ببرج إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من مسئول عن شركة خاصة يفيد بسرقة كابلات كهربائية من برج خاص بالشركة بدائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين "لهما معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات المستولى عليها، وأرشد عنها بالمخزن الخاص به.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.