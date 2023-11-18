تقديم 2694 خدمة إلكترونية للمواطنين بمركز المناخ التكنولوجي في بورسعيد

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، 2794 طلبا ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

أعلنت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، عن أن المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر أكتوبر، وقدم لهم 2694 خدمة إلكترونية، وجار الانتهاء من باقي الخدمات البالغ عددها 100 طلب متبقية يتوقف تنفيذها على إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

وكانت محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان، قد طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليجرى فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.