ماس كهربائي وراء حريق مصنع ملابس بنزلة الأشطر في أبو النمرس

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مصنع ملابس بمنطقة نزلة الأشطر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة دون وقوع.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع ملابس بنزلة الأشطر بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.