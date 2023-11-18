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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء يعطي إشارة إطلاق قافلة "تحيا مصر" لدعم أهالي غزة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد القافلة
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أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لدعم الأشقاء في فلسطين.

ويشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطلاق قافلة صندوق "تحيا مصر"، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة تنفيذا لوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القافلة التي أطلقها الصندوق تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي (المعلبات) والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.


كما تحتوي القافلة على أدوية الأطفال الرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية لإغاثة أهل غزة.

الدكتور مصطفى مدبولي قافلة صندوق تحيا مصر نتشارك من أجل الإنسانية دعم اهالي فلسطين