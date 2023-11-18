الأردن: الحرب الإسرائيلية على غزة ليست دفاعا عن النفس

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية لا يمكن وصفها بـ"الدفاع عن النفس"، وإنما تُمثل عدوانا سافرا ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "الصفدي"، خلال إحدى جلسات "حوار المنامة 2023"، الذي يُقيمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في العاصمة البحرينية، أنه لا يمكن تبرير الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، مُستبعدًا أن يجلب هذا التوتر العسكري الأمن لإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأردني أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة "جريمة حرب واضحة"، مضيفًا أن الأردن لن يسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين، وسيتخذ كل ما يلزم للحيلولة دون تحقيق إسرائيل ذلك.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد على 11.6 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما ارتكبت عددًا من الجرائم والممارسات غير الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، تضمنت الهجوم على المستشفى المعمداني واقتحام مستشفى الشفاء بقطاع غزة.