بعد وصولها أرض الكنانة| معلومات عن السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة.. «من أصول عربية وتتحدث 9 لغات» الأبرز

منذ حوالي 50 عامًا هاجرت طفلة صغيرة كانت تسكن أرض العراق في كردستان متجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لتعود من جديد للشرق الأوسط ولكن كسفيرة لواشنطن في القاهرة، هي الكردية هيرو مصطفى جارج، التي لاقت ترحيبًا كبيرا من قبل السفارة الأمريكية بمصر، عقب وصولها برفقة عائلتها.

وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز المعلومات عن السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى منذ بداية حياتها العملية حتى توليها منصب سفيرة أمريكا بالقاهرة، وذلك خلال السطور التالية..

وصلت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة، وعائلتها إلى أرض مصر؛ وذلك لاستلام مهام منصبها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس الجمعة، صورًا لـ«هيرو» مع موظفي السفارة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت قبل وقتِِ سابق، عن تعيين هيرو مصطفى جارج كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وذلك في بيان، "أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين الدستورية كسفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى مصر".

وذكر البيان أن «جارج» ستقود السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال فترة حاسمة في العلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وستعمل على دفع الجهود المشتركة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أقر بتأكيد تعيين هيرو مصطفى جارج سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية في مصر، ما لاقى ترحيبا من قبل السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينة لها على موقع "إكس"، تويتر سابقا، "إن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر أمر بالغ الأهمية للسلام والأمن والازدهار الإقليمي- الآن أكثر من أي وقت مضى".

- تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن السيرة الذاتية لـ"هيرو مصطفى، والتي نُشرت عبر الحسابات الرسمية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مارس 2023 ترشيحه لها كسفيرة لمصر.

معلومات عن هيرو مصطفى جارج _ سفيرة أمريكا لدى القاهرة

- ولدت بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق سنة 1973 ميلاديا.

- عاشت بمخيم للاجئين لمدة سنتين من طفولتها، وفي 1976 حصلت على اللجوء لـ الولايات المتحدة.

- تخرجت هيرو مصطفى من مدرسة ماينوت الثانوية في 1991.

- تخرجت من جامعة جورجتاون في 1995، ودرست الأمن القومي والشرق الأوسط.

- حصلت على ماجستير العلاقات الدولية في جامعة پرنستون في عام 1997.

- أدارت منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة.

- عملت بالسلك الدبلوماسي في أثينا كمسؤول سياسي لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر فى 1999.

- سافرت إلى البوسنة للإشراف على انتخابات المحافظات.

- عملت كمحرر أول لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي بالإمارات.

- شغلت منصب مسؤول قنصلي فى بيروت.

- شغلت مناصب عليا بالسفارات الأمريكية فى نيودلهي ولشبونة.

- عضوة في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير مستشار.

- مسؤول مكتب إيران في مجلس الأمن القومي فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

- مساعدًا خاصًا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس.

- مستشارًا رفيعًا للشرق الأوسط لنائب الرئيس جو بايدن من مارس 2009 - 2011.

- نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالبرتغال فى 2016.

- السفيرة الأمريكية لدى بلغاريا.

- مدير شئون العراق وأفغانستان بالبيت الأبيض.

- مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي.

- شغلت منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية.

- تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.

- حصلت على 3 جوائز للأداء الرفيع بالخدمة الخارجية.

- حصدت جوائز الشرف العليا، وجائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق بلغة أجنبية.

- عملت سفيرة أمريكية لدى بلغاريا بين أكتوبر 2019 - فبراير 2023.

- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينها كسفيرة لدى جمهورية مصر العربية في نوفمبر ٢٠٢٣.

- درست هيرو الأمن القومي لدراسات الشرق الأوسط، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية "وودرو ويلسون" للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستن.

- تتحدث هيرو مصطفى تسع لغات إلى جانب لغتها الأم الكردية، وهي الإنجليزية والعربية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

- وعن حالتها الاجتماعية فهي متزوجة وأم لطفلين.