مصرع شاب أسفل عجلات سيارة ملاكي مسرعة بالفيوم

لقى شاب مصرعه، منذ قليل دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي مسرعه، عند بداية تقاطع مسجد دار رماد بشارع التسعاوي بحي دار رماد في الفيوم طريق ، بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، واختلال عجلة القيادة في يده فور رؤيته الشاب يعبر أمامه، ففشل في مفاداته، واصطدم به ليسقط جثة هامدة على الفور.

وتوقفت حركة المرور بشارع التسعاوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث دهس، ومصرع شاب أسفل عجلات سيارة ملاكي مسرعه ، أثناء عبوره طريق شارع التسعاوي بحي دار رماد بدائرة المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شاب يدعى ن . ج (17 سنة)، ومقيم بحي دار رماد بمحافظة الفيوم ، متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة، وكسور متعددة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات السيارة أثناء عبورها الطريق.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة الشاب المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.